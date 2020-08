Volkswagen do Brasil implanta novo programa de eficiência ambiental

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O “Zero Impact Factory” dá ênfase à neutralização de CO2 e às ações ecologicamente exemplares. A nova iniciativa da empresa se soma à anterior, o “Think Blue Factory”, cuja meta de reduzir o impacto ambiental em 30% no País até 2025, com relação ao ano de 2010, continua valendo e sendo aplicada.

“Focaremos com maior intensidade nos índices-chave de consumo de energia que têm influência ambiental direta nas localidades das fábricas, com o intuito de neutralizar o CO2 em nossas instalações”, explica Rafael Pestana, gerente de manufatura da VW do Brasil.

O novo programa envolve três passos: primeiro, evitar o efeito ambiental o máximo possível desde o início, projetando novos processos com melhor eficiência; segundo, reduzir efetivamente o impacto sobre o meio ambiente, adotando, por exemplo, o uso de energias sustentáveis e materiais recicláveis; terceiro, ações para compensar as emissões de CO2.

O Zero Impact Factory estabelece ainda mais a sustentabilidade como estratégia para manutenção do negócio da Volkswagen. O que significa adequar não apenas os veículos comercializados pela marca, mas também as instalações de produção em suas respectivas localidades.