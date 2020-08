Etios tem mais conectividade na linha 2021

O compacto da Toyota, tanto na carroceria hatch quanto sedã, passa a vir com uma nova central multimídia nas versões X Plus com câmbio manual ou automático. Com tela sensível ao toque de sete polegadas, o sistema é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Todas as configurações do carro ainda sofreram uma mudança no acabamento interno, que troca o preto brilhante pelo preto fosco.

O Etios utiliza motores de 1.3 e 1.5 litro, ambos flexíveis. Seus preços partem de R$ 55.390,00 no hatch e de R$ 60.590,00 no sedã. As versões 1.5 X e X Plus do modelo três-volumes podem receber kit GNV (gás natural veicular) de quinta geração homologado pela Toyota, a um custo médio de R$ 5.360,00.