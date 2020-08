Mercedes-Benz inicia vendas do seu primeiro veículo elétrico no Brasil

O modelo EQC 400 estreia no mercado nacional este mês, ao preço de R$ 575 mil, equipado com dois propulsores elétricos e tração nas quatro rodas. Sua bateria de íon-lítio instalada na base da carroceria possui 80 kWh de capacidade, o que viabiliza uma autonomia máxima de 471 quilômetros.

O veículo elétrico tem design futurista, expresso em elementos diferenciados como a grade frontal, o conjunto ótico dianteiro e as lanternas traseiras. Internamente, tecnologia e conforto dão o tom, com destaque para o avançado sistema de infoentretenimento, batizado de Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que permite ativar funções por comando de voz.

Ao adquirir o EQC 400, o cliente também leva um carregador portátil, além de um aparelho para carga residencial ("wallbox"). A Mercedes-Benz firmou uma parceria com a empresa Enel X, especializada em soluções em energia, que será responsável pelo fornecimento e instalação do equipamento. O pacote ainda inclui um bônus de até um ano de energia.

Outro benefício para o proprietário do Mercedes-Benz EQC 400 é a concessão de três anos de garantia e manutenção preventiva pelo mesmo período. A medida se traduz em mais confiança e segurança para o potencial comprador.

"A chegada do EQC 400 é um passo importante em busca da mobilidade com menor impacto ao meio ambiente. Os clientes estão mudando e nós, como marca, acompanhamos essas movimentações para atender às necessidades do consumidor, seja com relação à design, novas tecnologias ou a um ideal", diz Holger Marquardt, CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.