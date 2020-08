VWCO fecha a maior venda de veículos comerciais do Brasil em 2020

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) irá fornecer ao Grupo Vamos – que atua com locações e vendas de veículos comerciais pesados – 1.350 novos caminhões. Trata-se do maior contrato nesse segmento da indústria automotiva nacional este ano e, também, de um recorde para ambas as partes: maior venda da fabricante para um único cliente e maior número de unidades adquiridas pela empresa em um único lote.

A VWCO começou as entregas na primeira quinzena deste mês, processo que seguirá até dezembro. Vinte modelos diferentes de caminhões compõem o lote, que permitirá ao Grupo Vamos atender a renovações de contratos e a novos clientes conquistados nos últimos meses.

O negócio reflete o crescimento do mercado de aluguel de caminhões, comum na Europa e nos Estados Unidos e que, no Brasil, vem sendo impulsionado pela alta do agronegócio, do setor de logística e pela adesão de empresas de outros segmentos à modalidade. A VWCO já destina cerca de 15% de sua produção para esse tipo de operação.

“O aluguel de caminhões é uma tendência no mercado brasileiro, caracterizando-se como uma alternativa muito interessante, dadas as facilidades que oferece, especialmente em um cenário econômico como o atual, no qual a capacidade de investimento de muitas empresas está comprometida”, analisa Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Fabricante precisou ativar o segundo turno de produção

Para cumprir os prazos da negociação com o Grupo Vamos, assim como fazer frente aos pedidos dos demais clientes, a VWCO teve que ampliar sua capacidade de produção - desde o dia 29 de junho, trabalha em dois turnos na fábrica de Resende (RJ).

Com uma frota superior a 14 mil veículos, o Grupo Vamos é a maior locadora de caminhões do País, com atuação em setores como agronegócio, transporte e logística, varejo e serviços públicos como telefonia, distribuição de energia e coleta de lixo. Também possui concessionárias da VWCO, o que explica o fato de cerca 60% de sua frota serem constituídos de modelos da marca.

“A locação de caminhões vem ganhando espaço na renovação e ampliação das frotas das empresas pois cumpre, de forma mais eficiente, com as necessidades de maior produtividade, melhor alocação de capital, menor endividamento e de redução de custos operacionais”, afirma Gustavo Couto, CEO do Grupo Vamos.