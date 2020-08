Nissan renomeia e reposiciona o Versa

Preparando o terreno para chegada do novo Versa, prevista para o último trimestre deste ano, a Nissan promove alterações na atual geração do sedã. Para começar, um novo nome, ou melhor, sobrenome: V-Drive. A alcunha sinaliza a introdução de novas versões.

O Versa V-Drive mantém o motor 1.6 16V, de 111 cv de potência. Na configuração de entrada (R$ 60.990,00), o propulsor vem acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Nas demais - Special Edition (R$ 68.690,00), Drive Plus (R$ 72.990,00) e Premium (R$ 77.990,00) -, a transmissão é automática continuamente variável (CVT).

Desde o modelo básico, o carro vem equipado com ar-condicionado, computador de bordo, direção elétrica, vidros traseiros e dianteiros com acionamento elétrico, volante com regulagem de altura, abertura interna do porta malas, entre outros. Um dos pontos forte do Versa é a grande capacidade do seu porta-malas, que pode acomodar até 460 litros.