Tiggo 8 é o SUV de sete lugares da Caoa Chery

Produzido em Anápolis (GO), o modelo chega às revendas a partir da segunda quinzena deste mês, com preço de tabela de R$ 168.600,00, mas com valor especial de lançamento de R$ 156.900,00. Estará disponível em versão única (TXS), com cabine para sete ocupantes.

O design externo do Tiggo 8 combina robustez e elegância, adotando elementos como conjunto ótico dianteiro totalmente em LED, incluindo luzes de rodagem diurna. Sua carroceria mede 4.700 milímetros de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.710 mm de entre-eixos.

Com as três fileiras de bancos em uso, o porta-malas acomoda 193 litros. Rebaixando a terceira fileira, essa capacidade sobe para 889 litros; com a segunda fileira rebaixada junto, para 1.930 litros.

O acabamento interno utiliza materiais de boa qualidade. O painel de instrumentos digital, de 12,3 polegadas, faz dobradinha tecnológica com o sistema multimídia, cuja tela de 10,25 polegadas exibe também as imagens da câmera de 360 graus que vem no veículo.

O Chery Tiggo 8 estreia no Brasil o motor 1.6 turbo com injeção direta, de quatro cilindros, a gasolina. A potência de 187 cv a 5.500 rpm e o torque máximo de 275 Nm, de 2.000 a 4.000 giros, são gerenciados pelo câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas.

A segurança está bem representada no veículo, que traz de série controles de tração e de estabilidade, monitoramento de ponto cego, assistentes de partida em rampa e de descida, freio de estacionamento eletrônico, freios a disco nas quatro rodas e seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina).

No primeiro semestre de 2020, a Caoa Chery obteve a 11ª colocação em vendas no mercado nacional e foi a marca que sofreu menor redução de negócios no período, mesmo com as dificuldades criadas pela pandemia da Covid-19. No mês de julho, emplacou 1.456 unidades, volume 40,5% superior ao de junho (1.036 veículos), resultado que gerou um market share de 0,89%.