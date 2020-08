Renegade e Compass agregam conteúdo na linha 2021

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O sucesso dos dois modelos no Brasil garante à Jeep seu melhor desempenho comercial em todo o mundo: um em cada cinco SUVs vendidos no País é da marca. O Compass já soma mais de 198 mil unidades comercializadas e o Renegade mais de 265 mil desde os seus respectivos lançamentos no mercado nacional. Os veículos chegam agora à linha 2021.

No caso do SUV compacto Renegade, a principal novidade é o lançamento da versão Moab, que se torna a opção de entrada entre aquelas dotadas de motor 2.0 turbodiesel. Custando R$ 136.990,00, vem equipada com câmbio automático de 9 marchas, tração 4x4, seletor de terrenos, controle de descida, central multimídia de sete polegadas, ar-condicionado de duas zonas, sensor de estacionamento traseiro e faróis de neblina. Já na configuração Limited 1.8, o Renegade incorpora o teto solar panorâmico de série.

O utilitário-esportivo médio Compass, por sua vez, ganha novas rodas com 18 polegadas na configuração Longitude. Para completar, na Série S, o passageiro dianteiro também passa a contar com banco com regulagens elétricas.