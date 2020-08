Segurança e conectividade aumentam no Lexus UX 250h

Modelo mais vendido no Brasil da marca de luxo da Toyota, o crossover compacto é apresentado em sua gama 2020, nas versões Dynamic e Luxury, por R$ 233.990,00 e R$ 266.990,00. Com motorização híbrida, o veículo possui uma estrutura leve e ao mesmo tempo rígida, baixo centro de gravidade e ajuste refinado da suspensão.

Em sua nova linha, o Lexus UX 250h vem com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay em todas as configurações. Com isso, possibilita espelhar os principais aplicativos de um smartphone e comandá-los no painel do veículo.

A principal evolução do carro fica por conta da adoção do "Lexus Safety System", o pacote de segurança ativa da marca. Na versão Dynamic, são cinco sistemas atuantes: o controle de cruzeiro adaptativo (que mantém distância constante em relação ao veículo da frente e ainda diminui ou aumenta a velocidade de acordo com o tráfego), assistente de manutenção de faixa, suporte de colisão frontal (que pode acionar os freios na iminência de acidentes), farol alto automático e alerta de tráfego traseiro.

No UX 250h Luxury, além dos recursos acima, há ainda o monitor de ponto cego, que identifica veículos fora do campo de visão do motorista e alerta para o fato com um sinal luminoso no retrovisor externo. Com 184 cv de potência combinada, o conjunto propulsor do crossover alia um motor 2.0 a gasolina de quatro cilindros e um elétrico em um transeixo híbrido.

Em todas as versões, o modelo oferece bancos dianteiros com ajuste elétrico e aquecimento. A Luxury ainda entrega sistema de ar-condicionado nos bancos dianteiros. A cabine se destaca ainda pelo acabamento feito à mão.

Tela da multimídia mede 10,3 polegadas na versão Luxury e 7 polegadas na configuração Dynamic