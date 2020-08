Nova geração do HB20 começa a ser exportada para a Colômbia

A Hyundai realizou o primeiro embarque do carro compacto, fabricado em Piracicaba (SP), para o país andino. O lote de 303 unidades - composto de versões hatch, sedã e aventureira do HB20, todas com motor aspirado 1.6 e transmissão manual ou automática - zarpou do Porto de Santos (SP) no dia 30 de julho.

“O HB20 foi desenvolvido originalmente para o Brasil e temos quase a totalidade de nossa produção dedicada ao mercado doméstico, mas procuramos abrir novas fronteiras estrategicamente”, comenta Eduardo Jin, presidente e CEO da Hyundai para a região das Américas Central e do Sul. Segundo o executivo, nas próximos remessas para a Colômbia, a quantidade de veículos deve aumentar.

A fábrica brasileira da marca sul-coreana foi inaugurada em 2012 e exporta seus produtos desde 2016. O HB20 segue para o Paraguai desde março e para o Uruguai desde agosto daquele ano, mas por via terrestre. A planta de Piracicaba também faz o SUV Creta, que igualmente é destinado ao Paraguai, Uruguai e à Colômbia. Os mercados externos absorvem 5% da produção do complexo industrial localizado no estado de São Paulo.