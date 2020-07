VWCO e CPFL vão colaborar no fomento da mobilidade elétrica

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) e um dos maiores grupos privados do setor elétrico, a CPFL Energia, firmaram uma parceria para impulsionar a mobilidade elétrica no Brasil. As empresas trabalharão juntas no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O objetivo central é criar um laboratório de mobilidade elétrica em Indaiatuba (SP), região onde a CPFL tem uma de suas sedes. Lá, será conduzido um projeto-piloto que pretende contemplar a eletrificação de 100% da frota de veículos operacionais da companhia e o desenvolvimento de um sistema inteligente de recarga.

Além de fornecer os caminhões elétricos e-Delivery que serão utilizados nessa iniciativa, a VWCO será responsável por serviços de engenharia, treinamento de motoristas, orientações de segurança, acompanhamento de rodagens e estudos relacionados à operação dos veículos.

O trabalho reunirá outros participantes: Siemens (carregadores para os veículos, assim como o sistema inteligente de recarga); Senai Cimatec (desenvolvimento de carrocerias e implementos); Gesel/UFRJ (braço acadêmico, realizará estudos sobre impactos ambientais, regulação e incentivos, experiência do usuário, entre outros).

“A iniciativa em Indaiatuba com a Volkswagen Caminhões e Ônibus engloba uma série de questões estruturantes no que tange a mobilidade elétrica. Estamos trabalhando com visão de longo prazo, a fim de identificar tendências e caminhos para novos negócios em um cenário de mudanças do mercado. Até 2024, temos planos de investir mais de R$ 96 milhões em prol da mobilidade elétrica no Brasil, por meio de projetos fomentados pela Aneel”, relata Renato Povia, diretor de estratégia e inovação da CPFL.

A empresa de energia encerrou, em 2018, uma das mais completas avaliações dos impactos de mobilidade elétrica no País. Ao longo de cinco anos, o estudo propôs um modelo de negócio para a infraestrutura de postos de recarga, o que viabilizaria a expansão do número de eletropostos no Brasil e estimularia o aumento de usuários de veículos elétricos.