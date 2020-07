Nissan é mais uma montadora a ingressar no Mercado Livre

A loja oficial da marca japonesa na plataforma de comércio eletrônico estreou neste mês. O objetivo da empresa com a iniciativa é estabelecer uma presença on e off-line mais robusta de seus produtos no Brasil, proporcionando uma experiência complementar de compra digital simples e conveniente ao consumidor.

“A parceria com o Mercado Livre fortalece o compromisso de nos mantermos próximos aos clientes e amplia a nossa oferta de produtos a mais pessoas no País”, afirma Marco Pacheco, diretor de marketing da Nissan do Brasil.

Os internautas que navegarem pela página terão acesso a um ambiente customizado, com toda a gama de veículos zero-quilômetro da marca disponível. A jornada inclui informações completas sobre os automóveis; esclarecimento de dúvidas por meio da ferramenta “Perguntar”; confirmação do interesse no produto com preenchimento de formulário; e reserva do veículo - após ser contatado pela consultoria digital da Nissan, o comprador é redirecionado à concessionária de sua escolha.

“Oferecemos uma audiência bastante qualificada: 25% dos visitantes da plataforma estão em busca de comprar ou vender um veículo”, destaca Luis Paulo dos Santos, diretor do Mercado Livre.

Com a loja oficial na plataforma on-line, a Nissan amplia seu leque de canais tecnológicos para contato dos consumidores em um momento de incremento do consumo digital, devido à pandemia do novo coronavírus. A fabricante também conta com atendimento via chatbot, redes sociais, Whatsapp e site.