O utilitário-esportivo mais poderoso de todos os tempos

O Dodge Durango ganhou uma versão SRT Hellcat nos Estados Unidos. Isso significa, além de um visual mais arrojado, a incorporação de um motor Hemi V8 de 6.2 litros, que rende nada menos do que 710 cv de potência e 874 Nm de torque máximo - combinado a um câmbio automático de oito marchas e tração integral.

Como resultado, o veículo acelera de zero a 96 km/h (que é igual a 60 mph) em 3,5 segundos e à velocidade máxima de 290 km/h. E nenhum outro SUV no mundo pode transportar mais do que o Durango SRT Hellcat, com seus 3.946 quilos de capacidade de reboque.

Comparado com o Durango de maior desempenho até então, o SRT 392, o novo Durango SRT Hellcat 2021 traz suspensão atualizada, que oferece mais conforto e estabilidade. O SUV radical conta ainda com tecnologias para “domar” suas arrancadas: o controle de largada (launch control), que impede as rodas de girarem em falso; e o assistente de largada (launch assist), o qual usa sensores de velocidade nas rodas para detectar e mitigar o sobressalto da roda, que pode danificar o veículo, agindo sobre o torque para retomar a aderência total.