Ford mostra nova F-150 nos Estados Unidos

Há 43 anos consecutivos o veículo de trabalho mais vendido em território norte-americano, a picape grande estreia sua nova geração por lá no último trimestre de 2020. A F-150 terá a maior capacidade de reboque, carga útil, torque e potência da categoria.

Novos faróis, capô e para-choques, assim como para-lamas dianteiros mais altos e pneus maiores, conferem uma postura mais poderosa ao utilitário da Ford. Seu trem de força combina o motor 3.5 litros V6 - com sistema híbrido, que fornece torque elétrico instantâneo - e a transmissão automática de 10 velocidades

O propulsor elétrico, de 35 kW (47 cv de potência), vem integrado ao câmbio e usa a frenagem regenerativa para recarregar a bateria de íons de lítio de 1,5 kWh, instalada sob o chassi da picape. Tal conjunto motriz garante autonomia de mais de 1.100 quilômetros à F-150.

Entre os recursos de assistência ao motorista, há assistência de pré-colisão com frenagem de emergência e detecção de pedestres, câmera de ré com assistência dinâmica de engate e farol alto automático. Para completar, a Ford F-150 é a única picape a oferecer o "Active Drive Assist", que permite dirigir sem as mãos em mais de 160 mil quilômetros de estradas dos Estados Unidos e Canadá, usando uma câmera que monitora a posição da cabeça e o olhar do motorista.