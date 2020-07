John Cooper Works GP está em pré-venda no Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A britânica Mini confirma a chegada ao País da versão especial do seu modelo mais rápido. São apenas 25 unidades disponíveis aqui para compra, por R$ 299.990,00 cada - os interessados precisam entrar em contato com as concessionárias da marca para efetuar a reserva.

Produzido na Inglaterra, o carro está na terceira geração. Sob seu capô, vem um motor 2.0 biturbo de quatro cilindros, que entrega 306 cv de potência e 450 Nm de torque máximo. A transmissão é automática de oito marchas, com controle de largada. Com isso, o John Cooper Works GP consegue ir de zero a 100 km/h de velocidade em 5,2 segundos.

O automóvel conta com pacote avançado de conectividade. O sistema inclui interface bluetooth, ligação de emergência inteligente, navegação com informação de trânsito em tempo real e ainda acesso a aplicativos, notícias e serviços remotos.