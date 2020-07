Novas CB 650R e CBR 650R chegam às concessionárias Honda

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os lançamentos refletem o novo posicionamento de mercado da marca, que vem modernizando e sofisticando seus produtos. Inspirada no conceito “Neo Sports Café”, a nova CB 650R mescla design minimalista com agressividade, ao preço de R$ 39.416,00. Com carenagens aerodinâmicas que denotam sua esportividade extrema, a CBR 650R, por sua vez, custa R$ 41.080,00.

As motos compartilham motor e chassi. O propulsor é um quatro cilindros de 649 cm³, que rende potência máxima de 88,4 cv a 11.500 rpm e torque máximo de 60 Nm a 8.000 giros. O trem de força inclui câmbio de seis marchas com embreagem deslizante.

Um sistema de controle de tração evita eventuais perdas de aderência do pneu traseiro em situações de forte aceleração. Já o chassi tubular de aço segue a arquitetura chamada “Diamond”, com a zona da fixação do eixo da balança feita em aço estampado e não mais em aço forjado, o que resultou em uma redução de peso de 1,9 quilo.

A posição de pilotagem de ambas as motocicletas foi revista em relação às predecessoras da linha “F”. Na CB 650R, o guidão avançou 13 milímetros e está 8 mm mais baixo, alterações complementadas pela elevação das pedaleiras em 6 mm e recuo das mesmas em 3 mm. Na CBR 650R, os semi-guidões foram movidos 30 mm à frente para permitir ao condutor aproveitar confortavelmente a proteção oferecida pelo para-brisa.