Fiat Strada tem início acelerado nas vendas

A nova geração da picape leve impressionou positivamente os consumidores brasileiros. A boa receptividade se refletiu nos primeiros resultados comerciais do veículo: mais de seis mil unidades foram comercializadas em apenas 10 dias.

“A meta é aumentar em 20% a venda mensal do modelo, mas a procura superou nossas expectativas. Esse desempenho mostra um ritmo quatro vezes maior do que o emplacamento médio da Strada. Isso é igual ao mês inteiro de janeiro antes da pandemia”, informa Herlander Zola, diretor da marca Fiat no Brasil.

Além do volume alto, 40% dos clientes optaram pela versão top de linha Volcano - a mais cara. Com cinco diferentes configurações, a gama da nova Strada tem preços de R$ 63.590,00 a R$ 79.990,00. E, desde a variante de entrada, traz de série novos e mais sofisticados equipamentos, como controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e luzes de rodagem diurna em LED.

“Com o posicionamento de valores que estabelecemos, o conteúdo que estamos entregando ao consumidor e a vantagem competitiva a partir das evoluções tecnológicas da nova Fiat Strada, temos confiança de que conseguiremos superar a meta de 30 mil unidades faturadas até o final do ano”, conclui Zola.