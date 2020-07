Hyundai Creta passa a contar com versão Limited

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A novidade vem ocupar um nicho entre as configurações Pulse Plus 1.6 e Prestige 2.0 do SUV. Ou seja, por R$ 99.990,00, o Creta Limited se torna o top de linha entre os modelos impulsionados pelo motor de 1.6 litro - que vem acompanhado de câmbio automático.

“Neste momento em que o consumidor se mostra mais racional e seletivo na hora da compra, trazemos ao mercado a versão Limited do Creta, com alto valor agregado em termos de tecnologia, segurança e itens de conforto. Trata-se de um pacote bastante competitivo para um SUV abaixo de R$ 100 mil”, afirma Angel Martinez, vice-presidente comercial da Hyundai Motor Brasil.

O veículo traz de série sistema “Stop & Go” (que desliga e religa automaticamente o propulsor), bancos de couro na cor bege, faróis com iluminação lateral que acompanha o traçado das curvas, lanternas e luz de condução diurna em LED, novas rodas de liga-leve de 17 polegadas, chave presencial em formato de pulseira, partida do motor por botão, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, acendimento automático dos faróis, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, central multimídia de sete polegadas com TV digital, entre outros itens.