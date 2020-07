Nova Kawasaki Z900 possui atributos de vanguarda

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A motocicleta estreia no mercado brasileiro em agosto, como modelo 2021, ao preço público de R$ 47.990,00. A marca japonesa manterá, até 31 de julho, um valor especial de pré-venda, de R$ 45.990,00, para um número limitado de unidades da Z900.

Entre seus avançados recursos tecnológicos, estão os controles de tração e de fornecimento de potência, que podem ser combinados através dos quatro modos de condução: Sport, Road (estrada), Rain (chuva) e Rider (configuração manual). Na área da conectividade e telemática, a nova Kawasaki Z900 conta com painel de instrumentos digital com tela de TFT de 4,3 polegadas, além de conexão bluetooth para smartphones.

Todo o sistema de iluminação da moto agora utiliza LEDs. Seu motor de 948 cm³ e quatro cilindros em linha entrega 99 Nm de torque a 7.700 rpm e 125 cv de potência a 9.500 rpm, enviados à roda traseira por um câmbio de seis marchas.

Considerados uns dos principais predicados da Kawasaki Z900, a capacidade de manobrar e a agilidade nas mudanças de direção foram mantidas. Alguns pontos do chassi da motocicleta, como a articulação do braço oscilante, passaram por revisão, e as suspensões sofreram reajustes para acomodar tais modificações. Os freios, dotados de sistema ABS, utilizam discos de 300 milímetros na dianteira e disco único de 250 mm na traseira.