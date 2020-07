BMW do Brasil faz pré-venda do M8 Gran Coupé

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa confirma o lançamento de mais um integrante da família M de esportivos: o M8 Gran Coupé Competition. Colocado em pré-venda nas concessionárias da marca, pela bagatela de R$ 1.136.950,00, o carro terá as primeiras unidades desembarcando no País em setembro.

Produzido na Alemanha, o modelo oferece ampla possibilidade de customização: os interessados poderão escolher, por exemplo, entre três tipos de rodas de 20 polegadas, três variantes de acabamento interno (fibra de carbono, preto brilhante ou madeira), sete opções de revestimento interno em couro e 81 cores de pintura externa.

Uma motorização V8 de 4.4 litros, capaz de gerar 625 cv de potência e 750 Nm de torque, impulsiona o BMW M8 Gran Coupé Competition. A tração integral e a transmissão automática de oito marchas complementam o conjunto motriz.

A tecnologia embarcada é ponto alto do automóvel: há sistemas de condução semiautônoma, computador de bordo conectado 100% do tempo à internet, controles por voz, serviços de concierge e assistente pessoal que “aprende” os hábitos do motorista para ativar preferências automaticamente.