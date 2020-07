Eclipse Cross ganha duas séries limitadas com estilos distintos

A Mitsubishi Motors do Brasil apresenta, de uma só vez, as edições especiais Sport e Outdoor: a primeira reforça ainda mais o caráter arrojado do SUV compacto, enquanto a segunda valoriza o conceito off road. Produzidos com base na versão top de linha do Eclipse Cross, a HPE-S S-AWC, os modelos custam, respectivamente, R$ 170.990,00 e R$ 171.990,00.

O Eclipse Cross Sport traz elementos estéticos que conferem dinamismo. Na dianteira, substitui os cromados por peças pintadas em preto brilhante; grade frontal e detalhes do para-choques recebem acabamento tipo fibra de carbono; e o capô ostenta dois imponentes extratores de ar. Rodas de liga-leve de 18 polegadas em preto brilhante, pinças de freio vermelhas, aerofólio e lanternas com bordas fumê completam o visual.

O Eclipse Cross Outdoor, por sua vez, segue o estilo aventureiro, notado nas molduras em preto fosco que cobrem para-choques, laterais e para-lamas. As rodas de liga-leve de 18 polegadas também são pintadas em preto brilhante, mas calçam pneus de perfil mais alto, próprios para o uso fora de estrada. Na traseira, o aerofólio e uma faixa na parte superior da tampa pintados em preto fosco arrematam a aparência do veículo.

Toda a linha do Mitsubishi Eclipse Cross vem com motor 1.5 turbo de dupla injeção, com 165 cv de potência e 250 Nm de torque máximos. A transmissão é automática continuamente variável (CVT) de oito velocidades simuladas.

Ambas as séries limitadas Sport e Outdoor oferecem sistema de tração integral nas quatro rodas (4x4), assim com saem de fábrica com monitoramento de pressão dos pneus, sensores de chuva e crepuscular, assistente de partida em rampa, controles de tração e estabilidade, câmera de ré, bancos forrados em couro com aquecimento nos assentos dianteiros e regulagem elétrica para o motorista e freio de estacionamento eletrônico.

Trazem ainda tecnologias de condução semiautônoma, como o piloto automático adaptativo (que diminui a velocidade automaticamente para manter a distância do veículo à frente), sistema de frenagem automática (que ajuda a prevenir colisões frontais, identificando veículos ou pedestres por meio de câmeras e radar) e aviso de saída de faixa de rolamento.

Molduras em preto fosco nos para-choques e para-lamas deixam a Outdoor mais robusta