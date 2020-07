Toyota cria nova empresa de mobilidade para a América Latina

A nova companhia se chama Kinto e é uma joint venture entre a Toyota Financial Services Corporation e a Mitsui & Co., Ltd., um conglomerado japonês focado em investimentos e operações estratégicas. A iniciativa é parte da visão global da Toyota, de se tornar uma empresa de mobilidade, entregando serviços cada vez melhores aos consumidores em todo o mundo.

“A Kinto é peça chave para o crescimento dos nossos negócios na América Latina. Ao unir serviços de mobilidade ao nosso modelo de negócios atual, poderemos responder às necessidades dos novos consumidores, em uma sociedade que passa por profundas transformações, ainda em meio a um cenário de preocupações em torno da saúde no mundo”, analisa Masahiro Inoue, CEO da Toyota para a região da América Latina e Caribe.

No primeiro momento, a Kinto assume o serviço de compartilhamento de carros já existente no Brasil e na Argentina. Com isso, o atual Toyota Mobility Services passa a se chamar Kinto Share. Na sequência, outros países da América Latina que já disponibilizam o mesmo serviço, como o Uruguai, também farão essa migração.

O Kinto Share funcionará por meio de um aplicativo para smartphones iOS (Apple Store) e Android (Google Play). Conveniências do Toyota Mobility Services, como seguro, veículos conectados com telemática, acessórios e valet, serão mantidas sob a nova operação, assim como o portfólio completo de automóveis da marca japonesa.

Até o final do ano, a Kinto lançará um novo produto no Brasil: o Kinto One, voltado a gestão de frotas corporativas, com todos os serviços incluídos na mensalidade. Seu objetivo é atender a empresas que buscam movimentar funcionários e mercadorias com eficiência e segurança, mas sem a necessidade da imobilização de veículos como ativos, proporcionando redução de custos.