Outlander Sport é o novo SUV da Mitsubishi Motors no Brasil

Disponível nas versões GLS (R$ 119.990,00), HPE 2WD (R$ 132.990,00) e HPE AWD (R$ 138.990,00), o modelo se caracteriza pelo design mais arrojado e robusto. Fabricado em Catalão (GO), o Outlander Sport sai da linha de montagem com um bom pacote de itens de série: direção elétrica, ar-condicionado automático, controles de estabilidade e de tração, freios a disco nas quatro rodas, assistente de partida em rampas, monitoramento da pressão dos pneus e câmera de ré.

Nas configurações mais caras, há o acréscimo de bancos em couro, aquecimento dos assentos dianteiros e ajustes elétricos no do motorista, sensores de chuva e crepuscular, sete airbags (além dos dianteiros obrigatórios, laterais, de cortina e para os joelhos do motorista) e retrovisores com rebatimento elétrico.

Na cabine, destaque para a avançada central multimídia da renomada marca JBL. A tela sensível ao toque de sete ou de nove polegadas (dependendo da versão) tem respostas ágeis, gráficos de alta resolução e oferece conexão bluetooth, tomada USB e interface com Android Auto e Apple CarPlay. Nas configurações HPE, o sistema inclui comando de voz e navegador GPS nativo.

O Outlander Sport vem com o tradicional motor 2.0 16V flex de quatro cilindros da Mitsubishi Motors, que rende até 170 cv de potência e 223 Nm de torque. O propulsor é combinado com uma transmissão automática continuamente variável (CVT).

A versão HPE AWD, como o nome indica, conta com tração integral. O sistema possui os modos de condução 2WD (tração apenas nas rodas dianteiras, para vias normais, secas e asfaltadas), 4WD Auto (status padrão, que controla automaticamente a distribuição de torque para as quatro rodas, de acordo com as condições de direção) e 4WD Lock (para terrenos escorregadios - areia, terra, lama ou neve).