Honda acentua a esportividade do Civic Si

O modelo 2020 do cupê de duas portas chega ao mercado brasileiro com mudanças no visual externo e interno, aprimoramentos mecânicos e novos equipamentos de conforto e conveniência. Comercializado em uma só versão, o Civic Si custa R$ 179.900,00.

O carro ganhou novas molduras para os faróis de neblina (que agora têm luzes de LED como os faróis), com acabamento em preto brilhante e uma barra transversal na mesma cor da carroceria. As rodas de liga-leve de 18 polegadas apresentam desenho inédito e pintura em preto fosco. Na traseira, o Civic Si manteve o aerofólio elevado e a barra de LED horizontal. O teto solar completa o estilo diferenciado do carro.

No interior, o painel recebeu novos elementos em vermelho, mesma tonalidade aplicada nas novas faixas centrais dos bancos esportivos, em formato concha, com logotipos bordados no encosto. Costuras vermelhas aparecem nos bancos, laterais de portas, volante de direção, manopla e coifa do câmbio.

O cupê esportivo passa a vir com sensor de chuva e sistema de recarga de celulares sem fio, por indução, localizado no console central. Seu sistema multimídia com tela de sete polegadas, sensível ao toque, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

O conjunto mecânico do Civic Si é formado pelo motor 1.5 turbo, com injeção direta e duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote, e pela transmissão manual de seis marchas. A relação de marchas do câmbio foi encurtada em 6%, deixando a aceleração mais vigorosa.

Com intercooler frontal e turbo de dimensões maiores, bem como outros aprimoramentos técnicos, o propulsor oferece potência máxima de 208 cv e torque de até 260 Nm. O veículo oferece ainda dois modos de condução, que favorecem o dinamismo na condução esportiva e o conforto no uso diário.

O toque extra de esportividade do Honda Civic Si fica por conta do novo "Active Sound Control". Trata-se de uma tecnologia que usa o sistema de áudio para amplificar o som do motor durante uma condução mais agressiva, permitindo uma experiência ainda mais imersiva para o motorista.