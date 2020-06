Pré-venda esgota e Volkswagen disponibiliza novo lote do Nivus

O mais novo carro da marca começou sua trajetória no Brasil com tudo. As 1.200 unidades reservadas para a fase de pré-venda foram todas adquiridas rapidamente - a primeira leva, exclusiva para o hotsite, esgotou em apenas sete minutos após a abertura dos pedidos; a parte destinadas às concessionárias Volkswagen, em poucas horas.

“Esse é um feito ainda mais incrível por se tratar de um lançamento que ocorre nesse cenário de incertezas, totalmente por meios digitais. É uma prova de que acertamos no produto, na estratégia e no público”, destaca Pablo Di Si, presidente e CEO da montadora para a América Latina.

Em função do sucesso estrondoso, a Volkswagen disponibilizou, desde as 16 horas de hoje, 1.000 unidades adicionais do Nivus para pré-reserva em sua rede de distribuidores. Os benefícios continuam os mesmos do primeiro lote da pré-venda: um ano de seguro gratuito pela Porto Seguro; um ano de mensalidade do tag de pedágio Sem Parar; e um ano do aplicativo de audiobook.

Além destas vantagens, a Volkswagen Financial Services mantém a condição especial que permite que o cliente fique um ano sem pagar parcelas (carência de 12 meses para início dos pagamentos, 35 parcelas regulares e uma parcela final de 30%, com taxa de 1,09%). Para efetuar a pré-reserva, será cobrado um valor de entrada definido por cada concessionário.