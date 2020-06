Chevrolet Spin evolui com novos recursos de segurança ativa

Veículo de sete lugares mais acessível disponível no Brasil, o Chevrolet Spin recebe, em sua linha 2021, o controle eletrônico de estabilidade e tração como item de série em todas as versões. A tecnologia ajuda o motorista a manter o domínio em condições extremas de perda de aderência.

O Spin também ganha assistente de partida em aclive, muito útil em saídas de semáforos e manobras em planos inclinados. O recurso funciona tanto com o câmbio automático quanto com o manual disponíveis para o carro, ambos de seis marchas.

A caixa automática é da nova geração da Chevrolet, a mesma utilizada nos recém-lançados Onix e Tracker, de operação mais suave e eficiente. No caso do Spin, essa transmissão ainda foi recalibrada para trabalhar em harmonia com o motor 1.8 Eco Flex de até 111 cv de potência e 173,5 Nm de torque.

O modelo traz ainda outras melhorias. Vem agora com o alerta de não afivelamento do cinto do passageiro e, a partir das configurações intermediárias, com o controlador de limite de velocidade. Já o novo grafismo do painel de instrumentos é para toda a gama, formada pelas versões LS, LT, Premier e Activ.

Há novidades também estéticas no Spin, especificamente na versão "aventureira" Activ, começando pela adoção da gravata Chevrolet com fundo preto, exclusiva de configurações especiais da marca. Da mesma forma, a cor preta é usada agora nos acabamentos da grade frontal, das molduras centrais inferiores do para-choque dianteiro e traseiro além dos estribos laterais e do rack de teto.

O Spin Activ está disponível nas configurações de cinco e sete lugares. O porta-malas pode receber até 756 litros com a segunda fileira de bancos toda avançada. Na cabine, destaque para a conectividade proporcionada pela central multimídia MyLink, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.