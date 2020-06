Grupo PSA produz primeira unidade de plataforma global no Brasil

A companhia, que detém as marcas francesas Peugeot e Citroën, finalizou a primeira unidade da nova CMP (Common Modular Platform ou Plataforma Modular Comum) em sua fábrica de Porto Real (RJ). A planta fluminense sofreu significativa transformação, no final de 2019, justamente para poder fazer essa arquitetura global, uma das mais modernas do Grupo PSA, que permitirá a produção de veículos inéditos em um futuro próximo. O investimento estimado nesse processo é superior a R$ 220 milhões.

“Por ser uma plataforma muito moderna e altamente flexível, a CMP abre uma série de possibilidades para a nossa gama na América Latina. Sua variante introduzida recentemente na fábrica de Palomar, na Argentina, dará origem, em breve, ao novo Peugeot 208. Da configuração implantada em Porto Real, resultarão outros modelos inéditos”, revela Patrice Lucas, presidente Brasil e América Latina do Grupo PSA.

Modular e multienergia, a plataforma CMP pode viabilizar, além de carros compactos (segmento B) como o novo Peugeot 208, veículos médios (segmento C) e SUVs compactos. “Os produtos fabricados em Porto Real e em Palomar, com base na arquitetura CMP, serão complementares e distintos, tendo sua importância para os mercados locais e para exportação. Com isso, continuaremos com um esquema industrial muito eficiente na América Latina, e quem sairá ganhando são nossos consumidores”, finaliza o executivo.