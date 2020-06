Ford tornará possível dirigir sem as mãos no volante em rodovias

A empresa apresentou uma nova tecnologia de assistência ao motorista, que fará parte do pacote “Co-Pilot360”. Trata-se de um sistema que permite direção autônoma em estrada duplicadas, o “Active Driver Assist”. O Mustang Mach-E, futuro SUV elétrico da Ford, será o primeiro veículo da marca a oferecer o recurso, inicialmente nos Estados Unidos e Canadá.

O modo “hands-free” permite que o condutor dirija sem tocar no volante em determinados trechos de rodovias duplas pré-mapeadas, para mais conforto em viagens longas - desde que ele continue mantendo a atenção no trajeto. Para garantir isso, uma câmera infravermelha voltada para o rosto do motorista rastreia o seu olhar e a posição da cabeça enquanto o hands-free está ativo.

O Active Drive Assist ajuda a aliviar o estresse de dirigir, mas ainda deixa o motorista totalmente no controle. Além disso, avisa automaticamente, por meio de alertas visuais no painel, se o motorista perder o foco na estrada ou precisar retomar o controle do veículo.

Outras tecnologias semelhantes monitoram apenas a empunhadura do volante. A Ford testou o funcionamento do Active Drive Assist por milhares de quilômetros na neve, chuva, sol forte, noites escuras, engarrafamentos e estradas, para que o recurso seja capaz de lidar com as diferentes situações do mundo real.