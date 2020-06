Renault apresenta a versão GT Line do Sandero

O visual mais arrojado do modelo é obra da divisão Sport da marca. A novidade conta com duas combinações de motor e câmbio: 1.0 SCe manual ou 1.6 SCe CVT X-Tronic (transmissão automática continuamente variável).

Baseado na versão Zen, o Sandero GT Line ostenta elementos estéticos exclusivos, como aerofólio, aplique no para-choque traseiro, retrovisores na cor cinza, faróis de neblina e máscara negra nas lanternas. Na cabine, os detalhes particulares do carro são o volante em couro e os bancos com nova padronagem de tecido e bordados com a assinatura da Renault Sport nos apoios de cabeça - esses bancos são opcionais na motorização 1.0 SCe. Painel de instrumento e saídas de ar receberam acabamentos na cor azul.

Na configuração 1.0 manual vêm de série sistema multimídia, quatro airbags, ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros elétricos dianteiros e travas elétricas, e rodas de liga-leve de 15 polegadas. Seu preço é de R$ 57.390,00.

Já a versão 1.6 CVT X-Tronic agrega à lista acima vidros elétricos traseiros, retrovisores elétricos e rodas de liga-leve de 16 polegadas. Com esses extras, custa R$ 73.290,00.