BMW reforça sua gama de esportivos no Brasil

A marca alemã lança dois novos integrantes da linha M (Motorsport), sua divisão de alta performance: o M2 Competition e o Série 2 Gran Coupé M235i xDrive. Produzidos na Alemanha, os carros custam, respectivamente, R$ 439.950,00 e R$ 308.950,00.

Ambos os modelos dispõem de sistema de direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas; e do pacote “Connected Drive”, assistente que fornece uma série de serviços ao motorista e passageiros, como chamada de emergência inteligente, conveniências online (portal de notícias, clima e aplicativos), serviços remotos, informações de trânsito em tempo real e concierge.

O BMW M2 Competition conta com um motor 3.0 biturbo de seis cilindros em linha a gasolina, acoplado a uma transmissão manual de dupla embreagem com seis marchas. O torque de 550 Nm e a potência de 410 cv permitem velocidade máxima de 280 km/h e aceleração de zero a 100 km/h em 4,2 segundos.

Já o Série 2 Gran Coupé M235i xDrive possui propulsor 2.0 biturbo de quatro cilindros, também a gasolina, que rende 306 cv e 450 Nm de torque. Câmbio automático de oito marchas e tração integral completam seu conjunto mecânico, capaz de impulsionar o automóvel de zero a 100 km/h em 4,8 segundos e à velocidade máxima de 250 km/h.