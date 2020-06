Empresa de rastreamento registra queda no roubo e furto de veículos em abril e maio

Nos dois meses passados – durante a quarentena da Covid-19 –, o Brasil teve um recuo de 28,75% nas ocorrências desse tipo envolvendo automóveis, caminhões e motocicletas, na comparação com igual período de 2019. Os dados se referem à base de clientes do Grupo Tracker, maior empresa de rastreamento e localização de veículos do País.

Por segmento, veículos leves (carros, picapes e SUVs) sofreram queda de 36,29% em abril e de 26,32% em maio, acompanhando o movimento de volta dos automóveis às ruas, com a flexibilização das medidas de isolamento social e de proibição das atividades econômicas. O segmento de motocicletas foi o único que apresentou alta nos roubos e furtos, especificamente em abril: 16%.

Como já havia sido apontado em boletins anteriores divulgados pela companhia, o segmento de caminhões vem sendo o menos afetado pelo arrefecimento dos crimes. Em abril, houve redução de apenas 8,33% e, em maio, de 6,85%, em todo o território nacional.

“Os caminhões e as cargas continuaram alvos dos bandidos porque o setor de transportes foi o menos atingido pela paralisação das atividades, na quarentena. Aconteceu, inclusive, um aumento de ocorrências envolvendo esses veículos nos perímetros urbanos, devido às entregas de mercadorias. No estado de São Paulo, por exemplo, houve crescimento de 2,5% em roubos e furtos no mês de maio”, relata o coordenador de operações do Grupo Tracker, Vitor Correa.

Comportamento dos criminosos mudou durante pandemia

Outra constatação da empresa diz respeito ao modus operandi dos ladrões: cresceu a incidência de furtos e diminuiu a de roubos. “O roubo é um delito de oportunidade. Quanto menos veículos nas ruas, menores as chances de praticar essa modalidade. Por isso, os bandidos acabam optando pelo furto”, explica Correa.

Por outro lado, os meliantes ampliaram sua atuação para os demais dias da semana. Conforme o Grupo Tracker, entre 15 de março e 10 de maio do ano passado, 30% dos crimes ocorriam na sexta-feira e 17% no sábado. Durante a quarentena, em 2020, essas incidências caíram, respectivamente, para 13% e 9%.