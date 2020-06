BMW Brasil passa a oferecer blindagem certificada

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa traz para o País o BMW Protection, seu programa oficial de blindagem, credenciado por testes e qualificações internacionais de qualidade. O serviço é realizado em conjunto com a SBR Blindagens, parceiro selecionado depois de avaliações de capacidade técnica.

A blindagem estará disponível, em um primeiro momento, somente para as versões da geração atual do utilitário-esportivo X3, que foi lançada em 2018. O modelo foi escolhido por meio de pesquisa realizada junto aos consumidores locais da marca, justamente por ser o mais requisitado para blindagem entre a gama de automóveis BMW no Brasil.

O serviço custa a partir de R$ 79.900,00 e pode ser solicitado em toda a rede autorizada da montadora alemã no País. E os adquirentes receberão três anos de garantia ao blindar o X3.

Haverá duas opções para o cliente. “Ele pode optar por veículos já blindados, que em breve chegarão às lojas, ou ainda escolher e personalizar seu modelo, para então solicitar a blindagem”, explica Roberto Carvalho, diretor-comercial da BMW Brasil.

O programa Protection respeita o nível de blindagem autorizado pelo Exército Brasileiro (NIJ-IIIA) e é certificado pelo órgão do governo alemão responsável pela regulação de armas, munições e tecnologia de segurança. Todo o processo também foi validado pela engenharia da BMW, visando a preservar a segurança, qualidade e desempenho dos automóveis.