Toro vem mais equipada na linha 2021

A Fiat reforça a conectividade, a funcionalidade e a segurança do modelo. Entre as novidades está a introdução da central multimídia UConnect, com tela de sete polegadas sensível ao toque e de alta resolução. De série a partir da Toro Freedom, seus recursos incluem navegação via Waze e Google Maps, streaming de música e reconhecimento de voz.

A gama 2021 do Toro também eleva a segurança passiva das configurações top: Ranch e Ultra passam a contar com airbags laterais, de cortina e para os joelhos do motorista, totalizando sete bolsas infláveis para proteção dos ocupantes. Para completar, a versão Volcano ganhou revestimento de couro para os bancos como item de série.

De porte médio, o Fiat Toro inaugurou o conceito de “SUP” (Sport Utility Pickup), combinando características de picape e utilitário-esportivo. Entre os seus diferenciais está a inédita tampa de dupla abertura lateral, que facilita a carga e a descarga. Com oito versões, a linha 2021 tem preços que partem de R$ 99.990,00 e alcançam R$ 171.990,00.