Mitsubishi Motors lança série especial da L200 Triton

A novidade atende pelo nome de Motorsports e faz referência à tradição da marca japonesa em ralis. Com elementos de estilo exclusivos, o modelo chega às concessionárias por R$ 179.990,00.

A edição limitada da picape é feita com base na versão L200 Triton Sport e se destaca pelo visual ainda mais imponente. Por fora, há amplo uso do acabamento em preto fosco: na grade frontal, no robusto para-choque de impulsão, em detalhes do para-choque traseiro, nos espelhos retrovisores, nas molduras das caixas de rodas e nas bordas dos faróis de neblina e das lanternas traseiras.

As rodas aro 17 polegadas da L200 Triton Motorsport também são pintadas de preto. A cor ainda aparece, em tonalidade brilhante, no teto, que vem com barras longitudinais. Para contrastar, o protetor de cárter é em prata fosco.

Internamente, os acabamentos das portas, painel de instrumentos, saídas de ar e da moldura do seletor de marchas recebem a mesma cor da carroceria - que pode ser branca, bege ou cinza. O tom escuro prevalece no restante da cabine e o painel ostenta uma placa com a inscrição Motorsports.

O trem de força do veículo alia o motor 2.4 turbodiesel (190 cv de potência e 430 Nm de torque) ao câmbio automático e ao sistema de tração (com modos 4x2, 4x4 normal, 4x4 com bloqueio do diferencial central e 4x4 com reduzida). O bloqueio do diferencial do eixo traseiro é outro atributo mecânico importante da Mitsubishi L200 Triton Motorsport.

A série especial da picape sai de fábrica com controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, recurso de estabilização do conjunto trailer/veículo e freios com ABS, distribuição de força e auxílio de emergência.