Cortinas antimicrobianas são nova providência sanitária da Marcopolo para ônibus

Trata-se de mais uma iniciativa do projeto BioSafe, que a fabricante gaúcha de carrocerias criou para fomentar soluções voltadas a preservar a saúde e segurança dos usuários de ônibus, contribuindo, assim, para a retomada das atividades do transporte coletivo.

As cortinas antimicrobianas previnem a proliferação de micro-organismos e, consequentemente, a disseminação de doenças. O produto é confeccionado com um material de baixa espessura, mais leve do que o tecido convencional: um laminado de PVC flexível, que contém uma aditivação especial com propriedades desinfetantes.

Luciano Resner, diretor de engenharia da Marcopolo, ressalva que é importante a correta e periódica higienização das cortinas com água e sabão ou hipoclorito de sódio, conforme a frequência de uso do veículo, para não haver acúmulo de sujeira na superfície do laminado e dificultar a reprodução de fungos e bactérias.

A cortina antimicrobiana já é utilizada amplamente na área da saúde, mais especificamente no isolamento dos leitos hospitalares de UTI. Os dados referentes à eficiência do material antimicrobiano ainda dependem de testes laboratoriais que estão sendo realizados em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (RS).

Devido à fácil adaptação, o conjunto de cortinas antimicrobianas será vendido para todos os modelos de carrocerias de ônibus das marcas Marcopolo, Volare e Neobus. Também poderá ser instalado em veículos já em operação e de outros fabricantes.