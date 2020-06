Desempenho do Chevrolet Tracker entusiasma a General Motors do Brasil

O SUV compacto é o automóvel que mais cresce em vendas no País. Desde o lançamento da nova geração, no final de março, a procura pelo modelo vem aumentando tanto nas concessionárias quanto nos canais digitais da Chevrolet.

Nos meses de abril e maio, o Tracker foi o único carro a registrar alta nos emplacamentos em relação ao mesmo período do ano passado. A análise considera o ranking dos 50 automóveis e comerciais leves mais vendidos do mercado brasileiro.

O resultado é bastante expressivo, principalmente no cenário atual da pandemia do novo coronavírus, que causou uma retração média de quase 75% no comércio de veículos. Outro feito relevante do Tracker foi alcançar a liderança entre os SUVs logo em abril, seu primeiro mês completo de vendas - posição que foi mantida em maio.

Segundo a General Motors do Brasil, os canais on-line também ajudaram a potencializar a demanda pelo produto nesse período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. A empresa aproveitou a circunstância para acelerar a digitalização de seu relacionamento com os consumidores, lançando novos serviços, como, por exemplo, uma loja de veículos novos na plataforma Mercado Livre.