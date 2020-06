Caoa Chery inicia processo de exportação do Brasil para o Mercosul

Nesta primeira fase, foram enviadas 10 unidades do Tiggo 2, produzidas no Brasil, para o Paraguai. O modelo foi escolhido por atender às exigências do consumidor daquele país - que deseja veículos com design atraente, ótima dirigibilidade e excelente custo-benefício - e também às legislações veiculares locais.

Desde sua criação, em 2018, a Caoa Chery estabeleceu como meta ser exportadora de veículos para o Mercosul. “Hoje, estamos bem estruturados para colocar essa estratégia em ação”, afirma Marcio Alfonso, CEO da empresa.

De acordo com o executivo, a expectativa é aumentar gradativamente o número de carros embarcados e atingir outros países do Mercosul e da América Latina. “O objetivo é ampliar nossa presença em outros países ainda em 2020 e criar, assim, um perfil exportador para nossa marca”, conclui Alfonso.

O Tiggo 2 é um SUV equipado com motor 1.5 Flex, que pode vir com câmbio manual e automático. O modelo é comercializado nas versões Look e ACT.