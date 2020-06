Fiat apresenta linha 2021 do Fiorino

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Líder de vendas entre as furgonetas há 29 anos no Brasil, o utilitário está disponível apenas na cor branca e conta com duas versões: 1.4, que custa R$ 68.290,00, e Hard Working, que sai por R$ 77.790,00.

Ambas receberam tapete de vão de carga e alça de segurança para o passageiro. Na linha 2021, a configuração 1.4 ganha ainda a predisposição para rádio.

Já a Hard Working traz banco com regulagem e tecido exclusivo. Mais sofisticada, essa opção tem também ar-condicionado, computador de bordo, conta-giros, direção hidráulica, faróis de neblina, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros com acionamento “um toque” (subida e descida) para motorista e volante com regulagem de altura.