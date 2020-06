Marcopolo desenvolve sanitário autodesinfetante para ônibus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa criou um sistema que aplica luz ultravioleta para desinfecção de banheiros instalados em veículos de transporte coletivo. O projeto faz parte das ações que a Marcopolo está implementando para colaborar no combate à pandemia do novo coronavírus e também na retomada segura da mobilidade.

“Com as iniciativas de biossegurança a bordo, damos um passo adicional para proteger os usuários de nossos produtos e permitir que a sociedade volte às suas atividades o mais próximo possível da normalidade”, declara Rodrigo Pikussa, diretor da fabricante de ônibus.

O sanitário autodesinfetante por radiação ultravioleta é uma inovação que a Marcopolo pretende manter em seus veículos, mesmo após o fim da pandemia da Covid-19. O sistema recebeu a aprovação do Laboratório de Microbiologia Clínica da Universidade de Caxias do Sul, com eficiência superior a 99,99% na ação antimicrobiana.

Todos os ônibus equipados com banheiro podem receber o mecanismo. “Será necessária apenas a realização de uma avaliação pela nossa equipe técnica, para garantir que os dispositivos de segurança e detecção de passageiros estejam presentes no veículo”, ressalva Luciano Resner, diretor de engenharia da Marcopolo.

Sistema já está sendo comercializado

O mecanismo de desinfecção do sanitário por meio de luz ultravioleta já está disponível e pode ser instalado tanto em veículos em produção quanto naqueles já em circulação. Será comercializado na forma de kit, para todos os modelos das marcas Marcopolo, Neobus e Volare.

O sistema é composto por um conjunto de luminárias ultravioletas, em quantidade e intensidade ajustadas à configuração do ambiente, que são acionadas automaticamente após a utilização do sanitário ou em ciclos automáticos durante a operação do ônibus.

A radiação ultravioleta elimina vírus, bactérias e outros microrganismos porque consegue penetrar nas células desses patógenos e em sua estrutura genética. Também há evidências de que os raios ultravioleta podem danificar os aminoácidos e proteínas que protegem o vírus ou permitem que ele infecte uma célula hospedeira.