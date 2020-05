Volvo fornece ônibus articulados para Santiago

Operador de transporte urbano na capital do Chile, a Subus fechou negociação com a fabricante sueca para a compra de 200 unidades do chassi B8RLE articulado. A empresa já havia adquirido 120 modelos da Volvo no segundo semestre do ano passado.

Com entrada baixa, capacidade para 180 passageiros, motor traseiro de 8.0 litros e padrão de emissões Euro 6, os ônibus articulados estão sendo encarroçados na Colômbia, pela unidade fabril da Marcopolo na cidade de Cartagena, e, posteriormente, seguirão para Santiago. Os veículos irão rodar na chamada Rede Metropolitana de Mobilidade (RED), antigo Transantiago.

A RED é um sistema de transporte estruturado que integra ônibus, metrô e trens, permitindo o deslocamento nos 32 distritos da capital chilena e sua região metropolitana, com o pagamento de um bilhete único, com validade de duas horas após o primeiro embarque. Atualmente, possui uma frota ao redor de 6.200 ônibus pesados, sendo 2.850 da marca Volvo, já com os 200 novos articulados incluídos.

“Temos tradição no fornecimento de ônibus para o Chile, desde o início da integração do sistema, quando se decidiu melhorar a qualidade e ampliar a capacidade de transporte de Santiago”, comenta Fabiano Todeschini, presidente da Volvo Buses Latin America.