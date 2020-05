Volkswagen apresenta oficialmente o Nivus

Com foco no estilo externo e novos conceitos de conectividade, o modelo será produzido inicialmente na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), para comercialização no mercado latino-americano. No próximo ano, será feito e vendido também na Europa.

"O Nivus é um marco para a Volkswagen na América do Sul. Trata-se do primeiro veículo desenvolvido na região que será produzido e comercializado também no mercado europeu, um dos mais competitivos do mundo", reforça Pablo Di Si, presidente e CEO da montadora na América Latina.

Aqui no Brasil, o Nivus chegará às concessionárias no final de junho. A marca não anunciou ainda, mas especula-se que serão comercializadas três versões, com preços a partir de R$ 79.990,00.

Medindo 4.266 milímetros de comprimento, 1.757 mm de largura, 1.493 mm de altura e 2.566 mm de distância entre-eixos, o carro conta com um porta-malas de 415 litros. Tal capacidade resulta do design funcional, a partir de uma carroceria cupê, e de um balanço mais longo.

O motor do Nivus é o conhecido e eficiente 200 TSI - 1.0 turbo flex de três cilindros, com injeção direta de combustível, o qual fornece até 128 cv de potência e 200 Nm de torque quando abastecido com etanol. Acoplado ao propulsor vem uma transmissão automática de seis marchas.

A grande atração do veículos, porém, é o VW Play. A central multimídia, totalmente desenvolvida no Brasil, promete entregar uma inédita experiência de usabilidade intuitiva.

Com tela de 10 polegadas de altíssima resolução, sensível ao toque e com botões virtuais, traz modernos recursos de conectividade, serviços e streaming. O sistema tem condições de ler praticamente todos os formatos de mídia e conectividade total com smartphones Android e Apple, incluindo espelhamento sem fio.

Junto com o Nivus estreia também a VW Play APPs, uma loja virtual para download de aplicativos direto pelo VW Play, a exemplo do que se faz em um smartphone. Há 10 GB de memória para baixar aplicativos como Ubook (audiobook), Deezer (música), Waze (navegação) e iFood (delivery de comida), entre outros.