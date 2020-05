Foton Caminhões amplia sua cobertura comercial no Brasil

A fabricante chinesa está expandindo sua rede de concessionárias com uma estratégia oportuna: se associando a revendas antes vinculadas à Ford Caminhões - cujas operações no País foram encerradas. A transição vem ocorrendo com o apoio da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford Caminhões (Abrafor), que auxilia nas negociações com os grupos econômicos.

Os novos acordos têm sido negociados desde o início do ano e, até agora, a Foton já recebeu 26 cartas de intenções, que resultaram em 15 contratos assinados e 29 novos pontos de venda da marca em território nacional. Com isso, sua cobertura está mais abrangente, somando 45 concessionárias e com perspectivas de chegar a 60 até o final de 2020.

Para Ricardo Mendonça de Barros, diretor de desenvolvimento da rede Foton do Brasil, os revendedores Ford conhecem bem o mercado nacional e confiam no potencial dos caminhões chinese. “Trata-se de uma rede madura, capitalizada, extremamente focada no pós-venda e na satisfação total dos clientes, que sabe trabalhar muito bem os produtos. Com certeza, isso fará com que a participação da Foton cresça no mercado”, prevê o executivo.

Até o fim das operações da Ford Caminhões, seus distribuidores eram responsáveis por 24% das vendas do segmento, envolvendo veículos semileves, leves, médios, semipesados e pesados, o que garantia à marca a terceira posição no ranking nacional.

Sinergia entre os produtos facilita transição

Eustáquio Sirolli, diretor de desenvolvimento de produtos, lembra que a linha Foton tem similaridade com o portfólio Ford, o que contribui com a migração. “Nossos caminhões possuem motores Cummins, comuns nos modelos Ford, além de transmissões ZF, de uso abrangente no mercado brasileiro. Com isso, equipamentos de diagnóstico já disponíveis nas revendas servem a ambas as marcas, facilitando reparos e manutenções”, explica ele.

Devido às novas parcerias - com consequente maior capilaridade - e especialização no negócio com veículos comerciais, a Foton do Brasil confia em um futuro promissor, projetando grande crescimento nas vendas em 2020 em relação ao ano passado. “Vamos acelerar também no desenvolvimento de novos produtos, que serão escolhidos juntamente com a rede, visando a trabalharmos cada vez mais em sintonia”, finaliza Mendonça de Barros