VW Caminhões e Ônibus realiza seu maior negócio no Paraguai

A empresa vendeu 126 caminhões para a distribuição de bebidas naquele país, fechando sua maior negociação para um único cliente paraguaio. Os veículos, na maioria modelos Delivery 13.180, foram adquiridos pela Fadel, uma das principais operadoras no segmento, com forte atuação também no Brasil. A compra envolve ainda um contrato especial de manutenção.