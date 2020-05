Volvo cria pacotes de peças para veículos comerciais

Atendendo a solicitações dos transportadores por iniciativas que os ajudem a manter suas frotas rodando no período da pandemia do coronavírus, a empresa começa a oferecer peças vendidas em conjunto, com descontos. Há três pacotes: “Light”, com peças básicas para um determinado serviço; “Max”, que inclui itens extras para reparos um pouco mais extensos; e “Top”, o qual envolve um números maior de componentes, para consertos complexos.

“Não é uma promoção, mas sim uma nova modalidade de venda que passa a fazer parte de nosso portfólio comercial regular. Isso vai permitir aos clientes um planejamento antecipado, com custos mais acessíveis de peças. E, se instaladas em nossas concessionárias, dispondo ainda de garantia de dois anos”, relata Carlos Banzzatto, gerente-comercial de pós-venda Volvo.

Um kit básico de motor para um caminhão FH, por exemplo, fica 10% mais barato no pacote Light do que na compra avulsa dos mesmos itens. Já no conjunto completo de reparo para o mesmo propulsor, o desconto chega a 20%.

Futuramente, peças de transmissão, cabine e outros sistemas dos veículos também serão ofertadas em pacotes. Os kits Light, Max e Top já estão disponíveis nas revendas da marca e também no site www.volvopecas.com.br.

“Nesse momento em que há restrição de circulação de veículos leves em algumas regiões do Brasil, por causa da Covid-19, a compra por meio do site é um atrativo adicional. Nossas entregas estão regulares em todo o País e o cliente recebe a peça no endereço que indicar, evitando deslocamentos desnecessários”, conclui Banzzatto.