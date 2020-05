Panigale Superleggera V4 entra em produção

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A fabricante italiana Ducati anunciou que a superesportiva já está em linha de montagem e segue para testes finais. A nova motocicleta é a mais poderosa e tecnologicamente avançada já feita pela marca e terá apenas 500 unidades produzidas.

O início das entregas está previsto para o próximo mês na Europa e, dada a extrema complexidade da fabricação, apenas cinco motos serão finalizadas por dia - no entanto, todas as 500 unidades estarão prontas ainda em 2020. No Brasil, o novo modelo já pode ser encomendado nas concessionárias Ducati.

A Panigale Superleggera V4 é o único modelo de “uso civil” do mundo com chassi, braço oscilante e rodas de fibra de carbono, além de aerodinâmica extrema com duas asas. Sua relação potência/peso é de 1,54 cv/kg - um desempenho recorde para uma motocicleta de rua.

Seu motor de 998 cm³ com quatro cilindros em “V” gera 224 cv de potência. Recursos eletrônicos também fazem parte do pacote de alto rendimento da motocicleta: há três modos de pilotagem padrão e mais cinco personalizáveis, assim como controle de tração.