Porsche completa seu trio de esportivos com o 911 Targa

Seguindo o Coupé e o Cabriolet, a terceira versão de carroceria da nova geração do 911 estreia no Targa 4 e no Targa 4S, cujo grande diferencial continua sendo o sistema de teto automático.

O modelo tem uma larga barra de proteção anticapotagem, uma área móvel do teto sobre os bancos dianteiros e uma janela traseira envolvente. O teto pode ser aberto e fechado em apenas 19 segundos.

O carro é impulsionado por um motor boxer 3.0 de seis cilindros com dois turbocompressores. A potência fornecida é de 385 cv no Targa 4 e atinge 450 cv no Targa 4S - ambos os modelos contam com transmissão de dupla embreagem com oito marchas e tração integral inteligente.

Novas tecnologias foram integradas ao esportivo pela primeira vez, como o controle de velocidade adaptativo, que permite condução semiautônoma. Outra função disponível no Porsche Targa possibilita regular a altura livre do solo, para que o carro fique mais elevado para o uso urbano.

Destaque também para o gerenciamento ativo da suspensão, recurso controlado eletronicamente que ajusta automaticamente as características de amortecimento em termos de conforto de rodagem e dirigibilidade, considerando cada situação.

Vale mencionar ainda os sensores montados nas caixas de rodas dianteiras, os quais são capazes de detectar água na superfície da pista. Caso o volume de água seja significativo, um sinal no painel recomenda ao motorista acionar manualmente o modo “Wet”, que adapta a dirigibilidade às condições, aumentando a estabilidade de direção.