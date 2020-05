Toyota passa a oferecer cinco anos de garantia no Brasil

A nova condição é válida para todos os modelos zero-quilômetro da marca, ou seja, aqueles produzidos e comercializados a partir de 2020. A cobertura estendida fica vinculada ao limite de 100 mil quilômetros rodados somente para pessoa jurídica e/ou uso comercial.

Os veículos Toyota contavam, até então, com três anos de garantia. A exceção à regra era o novo Corolla 2020, lançado em setembro do ano passado, que foi o primeiro a adotar o prazo de cinco anos.

Para os modelos híbridos da marca, os componentes do sistema de propulsão híbrida permanecem com o mesmo período de cobertura de oito anos e o encerramento do prazo com 200 mil quilômetros rodados, tanto para pessoa jurídica como física.

Para que a garantia tenha total abrangência e validade, os automóveis devem estar em condições normais de utilização e ter suas manutenções periódicas realizadas na rede de concessionárias da Toyota, dentro dos limites de prazo e quilometragem estabelecidos no manual do proprietário. A instalação de acessórios e componentes de reposição não genuínos da Toyota ou qualquer modificação feita no veículo fora das especificações de fábrica podem implicar em perda da cobertura.