BMW Group também abre loja oficial no Mercado Livre

Estarão disponíveis para aquisição, em um primeiro momento, apenas veículos seminovos e usados dos programas BMW Premium Selection e Mini Next. Os carros, além de possuírem garantia de procedência e histórico de manutenções dentro das concessionárias autorizadas, contam com dois anos de garantia de fábrica e assistência 24 horas em caso de pane.

A loja digital do BMW Group no Mercado Livre reunirá o estoque integrado de toda a rede de distribuidores do Brasil, assim como conteúdos criados para ajudar na decisão de compra dos consumidores. E os clientes poderão negociar diretamente o modelo escolhido sem nenhum tipo de intermediário.

A jornada de compra inclui canal para solicitar interesse no veículo e entrar em contato com a concessionária, pagamento de reserva online e retirada do carro na loja física responsável pela venda.