Indonésia ganha relevância nas exportações da Allison e Mercedes-Benz do Brasil

Concluindo a venda de mais de 250 chassis de ônibus urbanos no decorrer do segundo semestre do ano passado, as empresas aumentaram significativamente sua participação naquele país, um dos mais populosos do mundo. Cerca de metade desse volume foi entregue no ano passado e o restante nos primeiros meses de 2020, com previsão de início da operação dos veículos agora em maio.

O ônibus OH 1626 da Mercedes-Benz, equipado com uma transmissão totalmente automática da Allison, é um dos preferidos para os corredores do sistema BRT e para as linhas alimentadoras na capital Jacarta.

“A parceria com a Allison foi fundamental para que pudéssemos atender à demanda de nossos clientes na Indonésia. Temos alguns projetos em conjunto e o resultado tem sido muito positivo para nós”, diz Alexandre Lasmar, gerente de vendas da Mercedes-Benz do Brasil para Oriente Médio e Norte da África.

De seis marchas, a transmissão automática da Allison conta com a tecnologia “FuelSense 2.0”, que contribui para reduzir o consumo de combustível do veículo e é ideal para aplicações urbanas, como transporte de passageiros, coleta de resíduos, construção e distribuição.

“Essa é uma venda bastante significativa para nós. Por ser extremamente populosa, a Indonésia conta com um serviço de transporte coletivo amplo. O mercado total de ônibus no país se aproxima das 2,5 mil unidades anuais, o que mostra que ainda temos grandes possibilidades de ampliar nossos negócios com Jacarta – principalmente em parceria com a Mercedes-Benz do Brasil, que é a líder de vendas por lá”, declara Evaldo Oliveira, diretor da Allison Transmission para a América do Sul.