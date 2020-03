Novo Fiat 500 é o primeiro carro 100% elétrico da FCA

A estreia da Fiat Chrysler Automóveis no mercado de veículos totalmente elétricos será com um ícone da marca italiana: o 500. O modelo também será o pioneiro em seu segmento em oferecer direção autônoma de nível 2.

Para tanto, conta com tecnologias como monitoramento de câmera frontal, controle de cruzeiro adaptativo, manutenção da faixa de rodagem, identificação de limites de velocidade, alerta de pontos cegos e sensores de 360 graus.

As baterias de íons de lítio com capacidade de 42 kWh do novo Fiat 500 elétrico viabilizam uma autonomia de até 320 quilômetros. O veículo é equipado com um sistema de carregamento rápido, que necessita de apenas cinco minutos de recarga para obter energia suficiente para rodar 50 quilômetros. Em apenas 35 minutos, 80% da bateria são carregados.

Os compradores do carro terão ainda à disposição um carregador "Wallbox", para otimizar a recarga doméstica com uma tomada comum. O novo Fiat 500 também vem com um cabo específico para carregar diretamente em postos públicos.

O motor elétrico gera uma potência de 87 kW (ou 118 cv), conseguindo levar o novo Fiat 500 à velocidade máxima de 150 km/h. O modelo deverá ser lançado também no Brasil, ao final deste ano.