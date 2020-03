Ford inicia expansão de serviço de patinetes elétricos

Em 2008, a fabricante de veículos comprou a Spin, uma empresa de microbilidade que foi a primeira a oferecer um serviço autorizado de patinetes elétricos compartilhados nos Estados Unidos. Agora, a Ford promove a expansão desse negócio: a Spin começará a operar na Alemanha, no segundo trimestre.

Nos Estados Unidos, a Spin já atua em parceria com mais de 60 cidades e 25 universidades, proporcionando uma alternativa de locomoção acessível e confiável para as comunidades. A empresa tem como postura sempre obter a permissão dos governos locais antes de entrar em novos mercados, além de ampliar a frota de forma responsável.

“Acreditamos que a integração com a comunidade é essencial para o nosso sucesso no longo prazo. No ano passado, aumentamos em 600% o número de cidades em que operamos nos Estados Unidos. Agora, queremos trabalhar em parceria com cidades e universidades de toda a Europa para oferecer um serviço seguro, agradável e contínuo”, diz Euwyn Poon, cofundador e presidente da Spin.

Desde que foi adquirida pela Ford, a Spin ampliou seu time de 24 para mais de 600 empregados. No início deste ano, a empresa anunciou um plano de investimento em projetos de produto e infraestrutura de patinetes compartilhados, incluindo a instalação de centenas de pontos de recarga nos Estados Unidos.